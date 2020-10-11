صراع فرنسي إيطالي على ضم نجم بايرن ميونخ

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن هناك تصارع من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد المدافع النمساوي في الصيف المقبل ويرفض اللاعب التجديد حتى الآن بسبب رغبته في الحصول على 20 مليون دولار سنويًا، فيما يعرض الفريق البافاري 11 مليون دولار فقط.

وذكرت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية أن فريقي يوفنتوس وباريس سان جيرمان يتنافسان على ضم اللاعب مستغلين إنتهاء عقده مع الفريق البافاري بالصيف المقبل ، وعدم رغبته على التجديد حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم المدافع النمساوي ديفيد ألابا موقفه من البقاء أو الرحيل عن النادي البافاري في الفترة القادمة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ديفيد ألابا 65 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.