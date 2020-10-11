تقارير: كاف يفاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل السفر إلى المغرب

أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن أخبر الأهلي والزمالك وبيراميدز بضرورة خوض 4 مسحات قبل خوض مبارياتهم بالمسابقات الأفريقية.

ومن المقرر أن يتوجه كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب منتصف الشهر الحالي لاستئناف مبارياتهما في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

ويواجه الأهلي الوداد يوم 17 أكتوبر الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، والزمالك مع الرجاء يوم 18 أكتوبر ضمن منافسات الدور ذاته، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني بالمغرب أيضا يوم 20 أكتوبر.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الكاف فاجئ الأهلي والزمالك وبيراميدز بخطاب يطلب فيه إجراء 4 مسحات كورونا منفصلة قبل خوض مبارياتهم القارية.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إجراء مسحتين منفصلتين بينهما 4 أيام قبل السفر إلى المغرب وإبلاغ الكاف بنتيجتهما.

وتابعت الصحيفة، المسحة الثالثة ستجري بمعرفة الصحة المغربية، عن أن يشرف الاتحاد الأفريقي على المسحة الرابعة والأخيرة التي ستجري قبل المباريات مباشرة.

يذكر أن مباريات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدالية ستقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.