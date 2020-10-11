عبدالله السعيد يهدد عرش محمود الخطيب خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز اليوم

يبحث عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة الأهلى، والتى من المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز.

ونجح عبد الله السعيد ، نجم فريق بيراميدز فى تعزيز صدارته لهدافي الدوري المصري بـ 17 هدفا ينفرد بقمة هدافي المسابقة.

واستطاع السعيد الوصول إلى 108 أهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز وتخطي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 أهداف، كما تخطى السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق الذى يمتلك 107 أهداف.

وبات أمام عبدالله السعيد على بعد هدف واحد فقط من أجل معادلة رقم محمود الخطيب، صاحب الـ 109 أهداف في الدوري، في الوقت الذي يتربع خلاله حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.

ويخوض بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المركز الثانى وحسمه، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك على هذا المركز.

ومن المقرر أن يدخل بيراميدز مباراة اليوم أمام الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: عمر جابر" أحمد توفيق" و على جبر وأحمد أيمن منصور "واليفرد" ومحمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل "إبراهيم حسن" ومحمد فاروق وجون أنطوى.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم، الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.