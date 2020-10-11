بقميص ليفربول.. عصام الحضري ينشر صورة له أثناء ممارسة الرياضة

وعلق الحضرى على الصورة قائلا "مهما كان القادم مجهولًا افتح عينيك للأحلام والطموح فَغدًا يوم جديد وغدًا أنت شخص جديد".
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وعلق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن رغبة محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في تحطيم رقمه الخاص بعدد سنوات لعب كرة القدم.
كان محمد عبدالمنصف أعلن عن رغبته في الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ 47، وتحطيم رقم عصام الحضري الذي اعتزل في سن الـ 46 عاما.
ومازح عصام الحضري عبد المنصف عبر حسابه الشخصي تويتر، حيث كتب: "أوسا أخويا وحبيبي يشرفني يا حبيبي إنك قربت تحطم رقمي القياسي في عدد سنوات اللعب".
وأضاف: "بس طبعا تحطيم أرقامي في الانجازات " انسى "كان غيرك أشطر ، أنا لسه ما اعتزلتش رسمي".
ويعد عصام الحضري أكبر لاعب في يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما لعب في البطولة الماضية، وهو بسن الـ 45 عاما.
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