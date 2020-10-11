عقوبات مشددة حال مخالفتها.. 5 إجراءات رادعة من الكاف بشأن مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.



ووضع الكاف مجموعة من الإجراءات الرادعة أمام الفرق أطراف الدور قبل النهائى سواء بدوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية الإفريقية لتجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا واستكمال البطولتين دون حدوث أى إصابات.



وقرر الكاف خوض منافسات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية دون أى حضور جماهيري بجانب اقتصار الحضور على الفريقين ومجالس الإدارات فقط لا غير .



كما قرر الكاف خضوع كل فريق إلى مسحات طبية بشكل مستمر طوال الأيام التى تسبق المباريات والسفر إلى الدول سواء فى مصر أو المغرب ، وفرض الكاف خضوع كل فريق إلى مسحة طبية قبل السفر بـ 48 ساعة بجانب خضوع كل فريق إلى مسحة طبية بمجرد الوصول إلى الدولة التى سيخوض اللقاء بها بجانب الخضوع قبل المباراة بساعات إلى مسحة طبية جديدة .

وطالب الكاف كل ناد مشارك فى الدور قبل النهائى سواء بمنافسات دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية بتقديم ملف شامل عن حالة كل لاعب لديه وموقفه من المعاناة من أى أمراض أو تعرضه للإصابة بالكورونا من قبل.

كما قرر الكاف إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بالكورونا، بالإضافة إلى تعقييم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.



كما حذر الكاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.



وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

بينما يتلقى نهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير 19 أكتوبر الجاري بنصف نهائى الكونفيدرالية ، على أن يلعب بيراميدز مع هورويا الغينى 20 أكتوبر بالمغرب.