حلم الدورى الممتاز .. منافسات الجولة الأخيرة تحسم موقف الصاعدين

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 7 مواجهات.
ويواجه فريق البنك الأهلي منافسه بترول اسيوط يوم الاثنين 12 اكتوبر ويحتاج الفريق للفوز لحسم الصعود بشكل رسمي للدورى الممتاز في مفاجأة من العيار الثقيل، لأن الفريق الأحمر حديث التواجد في دورى المظاليم، حيث صعد بداية من الموسم الجاري، ليحقق حلم الممتاز في موسمه الأول.
وعلى جانب آخر يدخل فريق الالومنيوم المباراة الأخيرة أمام فريق سوهاج ويحتاج للفوز مع خسارة فريق البنك الأهلي ليعود للدورى الممتاز.
ويتواجد فريق سيراميكا كليوباترا علي رأس ترتيب مجموعة القاهرة محققا الصعود بشكل اكلينيكي الي الدوري الممتاز، حيث يحتاج للتعادل أو الفوز ليكون صعوده بشكل رسمي أمام فريق جمهورية شبين في المباراة التي ستقام يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر.
ويدخل فريق بتروجيت المباراة الأخيرة أمام فريق المريخ البورسعيدي ويحتاج للفوز مع خسارة فريق سيراميكا كليوباترا، وهو ما يصعب موقف الفريق البترولى.
أما بطاقة التأهل الثالثة في مجموعة بحري التى يتصدرها غزل المحلة بقيادة خالد عيد، حيث يلعب أمام فريق الاوليمبي السكندري يوم الثلاثاء 13 اكتوبر ويحتاج الفلاحين للفوز أو التعادل للصعود للدورى الممتاز، حيث إن المواجهات المباشرة مع فريق فاركو انتهت بالتعادل الايجابي ذهابا وايابا وفارق الاهداف يأتى لصالح فريق الفلاحين .
بينما يلعب فريق فاركو في مباراة صعبة امام بلدية المحلة الذي يحاول النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثالث .
ترتيب المجموعات :
مجموعة الصعيد
1- البنك الأهلي43 نقطة
2-الألومنيوم42 نقطة
3-بنى سويف41 نقطة
4- شبان قنا35 نقطة
5- بترول أسيوط 32نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7-سوهاج 27نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم21 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
مجموعة القاهرة
١- سيراميكا كليوباترا 42 نقطة
٢- بتروجيت 39 نقطة
٣- الداخلية 38 نقطة
٤- النصر 33 نقطة
٥- منتخب السويس 32 نقطة
٦- القناة 32 نقطة
٧-جمهورية شبين 25 نقطة
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10
جدول ترتيب مجموعة بحري
1- غزل المحلة: 44 نقطة
2- فاركو: 42 نقطة
3- ألعاب دمنهور: 37 نقطة
4- المنصورة: 35 نقطة
5- دكرنس: 34 نقطة
6- أبوقير للأسمدة: 30 نقطة
7- الرجاء: 28 نقطة
8- بلدية المحلة: 28 نقطة
9- الأوليمبى: 27 نقطة
10- الحمام: 27 نقطة
11- مالية كفر الزيات: 8 نقاط
12- بيلا: 5 نقاط
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