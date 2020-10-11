بعد الهجوم عليه.. الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية

تكمن عبقرية النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في أنه لا يتأثر سلبا بالانتقادات اللاذعة التي توجه له من قبل الخبراء والمحللين في إنجلترا، ويكون رده دائما على أرضية الملعب سوء بتسجيل الأهداف أو صناعتها.

وتعرض محمد صلاح لهجوم مؤخرا من جاري نيفيل أسطورة فريق مانشستر يونايتد، بسبب استخلاصه للكرة من أمام زميله جوتا، خلال مباراة أرسنال الماضية بالدوري. الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل، ليهدرها النجم المصري في النهاية.

وتفوق ليفربول على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في هذه المباراة التي جمعت نهاية شهر سبتمبر الماضي.

جيسون كوندي لاعب تشيلسي السابق اتهم محمد صلاح بالأنانية، وأكد أن سون لاعب توتنهام يتفوق عليه.

لكن أرقام وإحصائيات الموسم الجديد تثبت جماعية محمد صلاح وتبرئته من تهمة الأنانية، حيث يتصدر "مو" قائمة اللاعبين الأكثر صانعة للفرص بعد مرور 4 جولات في الدوري الإنجليزي برصيد 14 فرصة بالتساوي مع كيفين دي بروين لاعب مانشيتر سيتي، فيما يحل سون ثانيا بـ 13 فرصة، وخاميس رودريجيز لاعب إيفرتون ثالثا بـ 12 فرصة.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف التساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وخلف كالفيرت لاعب إيفرتون وسون المتصدارت بـ 6 أهداف لكلا منهما.

يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، حيث خاص 4 مباريات فاز في 3 وخسر في لقاء كان أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2.