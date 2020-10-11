6 حالات بالفريق.. إنتر ميلان يعلن إصابة أشلي يونج بفيروس كورونا

وذكر الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان أن اللاعب الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا إيجابية عينته التي أجراها صباح اليوم، وأشار إلى أن اللاعب يقضي فترة العزل في منزله حاليًا.

وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن سابقا إصابة أليساندرو باستوني مع منتخب إيطاليا للشباب والمدافع ميلان شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا بـ فيروس كورونا، ثم أصيب روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان والحارس الروماني إينوت رادو بـ كورونا أيضا.

وأصبح ديربي ميلانو بين فريقي إنتر ميلان وإي سي ميلان والمقرر إقامته في السابع عشر من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز مهددا بالإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا بفريق إنتر ميلان.