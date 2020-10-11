وذكر الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان أن اللاعب الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا إيجابية عينته التي أجراها صباح اليوم، وأشار إلى أن اللاعب يقضي فترة العزل في منزله حاليًا.
وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن سابقا إصابة أليساندرو باستوني مع منتخب إيطاليا للشباب والمدافع ميلان شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا بـ فيروس كورونا، ثم أصيب روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان والحارس الروماني إينوت رادو بـ كورونا أيضا.
وأصبح ديربي ميلانو بين فريقي إنتر ميلان وإي سي ميلان والمقرر إقامته في السابع عشر من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز مهددا بالإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا بفريق إنتر ميلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 حالات بالفريق.. إنتر ميلان يعلن إصابة أشلي يونج بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.