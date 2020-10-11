الإسماعيلي يفاوض ديارا مهاجم واد زام المغربي

دخل النادى الإسماعيلى في مفاوضات جادة مع المالى عبد الله ديارا مهاجم نادي واد زام المغربي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. ويجيد ديارا صاحب الـ٢٥ عامًا، اللعب في مركز المهاجم والظهير الأيسر. ورحبت لجنة التعاقدات بالنادي الاسماعيلي المكونة من كابتن أحمد العجوز وخالد القماش وأبوطالب العيسوي ومحمد محسن أبوجريشة بضم اللاعب، بعد مشاهدة لقطات من مهارات ديارا مع فريقه. وتجتمع لجنة التعاقدات بالنادي الاسماعيلي اليوم لمناقشة ملف اللاعبين للتفاوض معهم لتدعيم صفوف الدراويش. وكانت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى استقرت على التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأس المراكز المطلوبة حراسة المرمى، بجانب التعاقد مع ثنائى هجومى أحدهما محلى والآخر أجنبى، بالإضافة إلى التعاقد مع صانع ألعاب مميز ومدافع قوى ضمن الخطة التى وضعتها اللجنة لتكوين فريق قوى للدراويش فى الموسم الجديد بجانب الحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق وعدم التفريط فى أى لاعب مهما كانت المغريات. يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٨ نقطة بترتيب جدول الدوري.

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