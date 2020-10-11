اتحاد السلة يوافق على استضافة بطولة أفريقيا تحت 18 عاما

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة الموافقة على استضافة بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة ناشئين وناشئات خلال الفترة من 1 ديسمبر، وذلك علي ملاعب ستاد القاهرة . كما تم تعيين المهندس خالد القوصي مديرا لبطولتى الناشئين والناشئات تحت 18 سنة ورحاب الغنام رئيسة بعثة منتخب الناشئات تحت 18 سنة ومحمد فتحي رئيس بعثة منتخب الناشئين تحت 18 سنة. وطلب مجلس الادارة الاتحاد المصري استضافة البطولة العربية للسيدات في شهر يناير المقبل ، واتفق المجلس على مخاطبة أندية الأهلي وهليوبوليس وسبورتنج لإستضافة بطولة الاندية الافريقية للسيدات . وسيتم تغيير مواعيد المسابقات المحلية لتتناسب مع المسابقات المحلية بما يناسب الارتباطات الدولية ووافق المجلس علي اقامة دورة مدربين صقل وترقي علي هامش التصفيات الافريقية للرجال بالاسكندرية خلال شهر نوفمبر المقبل وتقام دورة صقل وتدريب لمدربي البراعم خلال الفترة من 12 لـ 14 نوفمبر بمدينة المنصورة .

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