غزل المحلة يعلن انتهاء أزمة إمام عاشور.. ويؤكد استمرار خالد عيد في الممتاز

أعلن حسام عزو نائب رئيس غزل المحلة والمشرف علي كرة القدم انتهاء أزمة إمام عاشور لاعب الزمالك بشأن مستحقات انتقاله للفريق الابيض وتبقى مليون ونصف لم يتم دفعهم.

وفي تصريحات خاصة لصدى البلد قال عزو: بدأنا في المفاوضات مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن دفع المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال إمام عاشور للأبيض.

وكان إمام عاشور لاعب الزمالك لم يسدد ثلاث شيكات لنادي غزل المحلة وحصل النادي على حكم بحبس إمام عاشور من أول سبتمبر ولكن إسماعيل يوسف تحرك لدفع المبلغ.

وعن استمرار خالد عيد أكد حسام عمز استمرار المدرب مع الفريق الموسم المقبل في الدورى الممتاز مشيرا الى أن المدرب صاحب تاريخ طويل في الممتاز ويمتلك خبرة كبيرة لوضع فريق في مركز جيد الموسم المقبل.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة منافسه الأوليمبي الثلاثاء المقب ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني وحسم الصعود بشكل رسمي للدوري الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري وفي حال الفوز أمام الفريق الأوليمبي يصعد بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج فريق فاركو المنافس.