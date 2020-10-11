محمد حليم يتحدى: مباراة الزمالك طوق نجاة والحدود يسعى للفوز بالثلاث نقاط

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الفريق العسكرى يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك فى مباراة الغد بالدورى الممتاز.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتاءج السيءة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة الزمالك غدا الاثنين بمثابة مفتاح نجاة امام حرس الحدود من أجل الهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

أضاف : نسعى لاقتناص الثلاث نقاط أمام الفارس الأبيض وانصر تركيزى خلال الساعات الماضية على تجهيز لاعبي الفريق العسكرى من النواحي البدنية والفنية للقاء المصيري.

استطرد : نعتمد ايضا فى مشوار الابتعاد عن شبح الهبوط الى دورى المظاليم على نتائج فريقى وادى دجلة والجونة فى الجولتين المقبلتين بالدورى الممتاز.

كان مسئولو اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسؤلى نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسئولو فريق حرس الحدود فى طلبهم الى ان المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة الى ان تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات اضافة الى تطبيق مبدا تكافؤ الفرص بين كافة اندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك مسئولو نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسئولو نادي حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائى من جانب مسئولى اتحاد الكرة علي طلب اقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.