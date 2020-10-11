محمد حليم: حرس الحدود لديه أمل فى النجاة من شبح الهبوط

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الفريق العسكرى لديه بصيص من الأمل فى الهروب من شبح الهبوط.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : رغم أن الأمور تكاد تكون شبه مستحيلة فى البقاء بالدورى الممتاز لكن هناك بصيص أمل ضئيل جدا فى ظل صعوبة الموقف لكن نحن نلعب على بصيص الأمل.

تابع: نحاول أن نحقق نتائج جيدة فى مباراة الزمالك والجونة فى آخر جولات الدورى الممتاز باعتبار الفوز فى اللقاءين بمثابة العبور من عنق الزجاجة والهروب من شبح الهبوط الى دورى المظاليم.

كان مسؤولى اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسؤلى نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسؤولى فريق حرس الحدود فى طلبهم إلى أن المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة إلى أن تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات إضافة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل أندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك مسؤولو نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسؤولو نادي حرس الحدوظ خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائى من جانب مسوؤلى اتحاد الكرة على طلب إقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.