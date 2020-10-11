نشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تقريرًا عن المدربين الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي، وتصدر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان القائمة براتب 12 مليون يورو سنويًا، فيما جاء باولو فونسيكا مدرب روما ثانيًا بـراتب سنوي 2.5 مليون يورو، ويتذيل قائمة الترتيب فينتشينزو إيطاليانو مدرب سيبتسيا بمليون يورو.

1- أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يحصل على 12 مليون يورو 2- باولو فونسيكا مدرب روما يحصل على 2.5 مليون يورو 3- جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا يحصل على 2.2 مليون يورو 4- سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو يحصل على 2 مليون يورو 5- ستيفانو بيولي مدرب ميلان يحصل على 2 مليون يورو 6- سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يحصل على 2 مليون يورو 7- أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس يحصل على 1.8 مليون يورو 8- كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا يحصل على 1.8 مليون يورو 9- جينارو جاتوزو مدرب نابولي يحصل على 1.5 مليون يورو 10- أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب كالياري يحصل على 1.5 مليون يورو 11- ماركو جيامباولو مدرب تورينو يحصل على 1.5 مليون يورو 12- روبيرتو دي زيربي مدرب ساسولو يحصل على 1.1 مليون يورو 13- فليبو إنزاجي مدرب بينيفينتو يحصل على مليون يورو 14- إيفان يوريتش مدرب هيلاس فيرونا يحصل على مليون يورو 15- بيبي إياتشيني مدرب فيورنتينا يحصل على 0.9 مليون يورو 16- رولاندو ماران مدرب جنوى يحصل على 0.85 مليون يورو 17- لوكا جوتي مدرب أودينيزي يحصل على 0.6 مليون يورو 18- جيوفاني ستورببا مدرب كروتوني يحصل على 0.6 مليون يورو 19- فابيو ليفيراني مدرب بارما يحصل على نصف مليون يورو 20- فينتشينزو إيطاليانو مدرب سيبتسيا يحصل على نصف مليون يورو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كونتي يتصدر.. ننشر قائمة المدربين الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.