مدرب حرس الحدود: المنافسة شرسة للهروب من الهبوط بالدوري ونعاني بسبب ضغط المباريات

كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن رؤيته فى الموسم الجارى بالدورى الممتاز.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن دورى صعب والمنافسة باتت شرسة سواء فى المراكز الاربعة الاولى او الهروب من شبح الهبوط.

وأضاف : خوض المباريات كل يومين فى الدورى المحلي يؤثر على مستوى أداء لاعبي كافة الفرق والجاهزية الفنية والبدنية بدون استثناء.

وتابع: مختلف الفرق فى المسابقة المحلية تعاني من ضغط المباريات وتعرض لاعبيها للاصابات جراء خوض المباريات فى توقيت متقارب.

كان مسئولو اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسئولى نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسئولو فريق حرس الحدود فى طلبهم الى ان المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة الى ان تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات اضافة الى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة اندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

وتمسك مسئولو نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسؤلو نادي حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائى من جانب مسئولى اتحاد الكرة علي طلب اقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحتل المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة ويتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.