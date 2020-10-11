مسحة طبية للاعبي الأهلي .. وغموض موقف أيمن اشرف من رحلة المغرب

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم طبقًا للإجراءات التي طالبها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وطالب كاف بإجراء كل فريق لمسحة طبية قبل السفر الي المغرب ب48 ساعه وهو ما قام به فريق الأهلي.
ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي الي المغرب بعد غد الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف نهائ دوري أبطال أفريقيا .
ويخضع أيمن اشرف لفحص طبي دقيق اليوم بعد ان شعر بالآم حاده في السمانة خلال مران الفريق ألاخير قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الــ33 من منافسات مسابقة الدوري.
فيما سيكون محمد الشناوي علي رأس قائمة الفريق اليت ستغادر للمغرب بعد ان بت جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم ي إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.، وجاءت قائمة الفريق كالتالي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.
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