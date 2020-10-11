محمد حليم: الزمالك طوق نجاة حرس الحدود.. ونعانى من غيابات مؤثرة

يواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته مؤخرا من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة.

ويحتل حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة ويتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط والبعد عن مرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.

واستعان الحدود بالمدرب الشاب محمد حليم فى محاولة لإنقاذه من شبح الهبوط إلى دورى المظاليم لا سيما وأنه ظهر تحت قيادته بأداء قوى خلال المباريات التى تولى خلالها تدريب صفوف الفريق.

محمد حليم مدرب حرس الحدود تحدث لصدى البلد قبل ٢٤ ساعة من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك بعد عودته لتدريب الفريق العسكرى، مؤكدا أن رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق لن يكون مؤثرا فى مسيرة الدورى خلال الفترة القادمة.



أضاف: طارق العشرى صاحب فضل علينا جميعا وقدم الكثير إلى نادي حرس الحدود خلال مشوار توليه مهمة تدريب الفريق العسكرى وكنت مع الفريق الأول منذ وقت قريب إضافة إلى تواجدى مع الفريق فى الـ ٥ أسابيع الإعداد للدورى الممتاز وأنا بدأت وعملت مع الفريق وإن شاء الله يكون دافعا كبيرا لهم لتحقيق الفوز فى مباراتي الزمالك والجونة.

وشدد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه تحت أمر النادي العسكرى فى أى وقت ومكان.

وأكد محمد حليم أن نادي حرس الحدود له فضل كبير عليه وهو من صنع اسمه فى عالم كرة القدم ولا يستطيع التغاضي عن أى نداء بتولى قيادة الفريق الأول وكنت رئيسا لقطاع الناشئين فى نادى حرس الحدود وعندما تقدم طارق العشري باستقالته مؤخرا تم تكليفي بقيادة الفريق الأول.

وأوضح أنه تحت أمر نادي حرس الحدود فى أى وقت ومكان، مشيرا إلى أن الفريق يمر بظروف صعبة فى ظل مواجهة شبح الهبوط إلى دورى القسم الثاني.

ونوه محمد حليم إلى أن الدورى صعب والمنافسة باتت شرسة سواء فى المراكز الأربعة الأولى أو الهروب من شبح الهبوط.

وأضاف: خوض المباريات كل يومين فى الدورى المحلي يؤثر على مستوى أداء لاعبي كافة الفرق والجاهزية الفنية والبدنية بدون استثناء ومختلف الفرق فى المسابقة المحلية تعاني من ضغط المباريات وتعرض لاعبيها للإصابات جراء خوض المباريات فى توقيت متقارب.

وأشار حليم إلى أن الغيابات فى صفوف الفريق مؤثرة قبل مواجهة الزمالك غدا الاثنين فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز وقال محمد حليم : الغيابات فى صفوف حرس الحدود مؤثرة لكن وضعت على رأس اولوياتي تجهيز كافة العناصر الموجودة من أجل الاستعانة بخدماتها فى لقاء الغد.

وأعرب عن أمله فى ظهور لاعبى الفريق بحالة جيدة فى مباراة الزمالك من أجل تحقيق الفوز على الفارس الأبيض فى رحلة الابتعاد عن شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

ولفت محمد حليم إلى أن الفريق العسكرى لديه بصيص أمل فى الهروب من شبح الهبوط، وقال: رغم أن الأمور تكاد تكون شبه مستحيلة فى البقاء بالدورى الممتاز لكن هناك بصيص أمل ضئيل جدا فى ظل صعوبة الموقف لكن نحن نلعب على بصيص الأمل.

وقال: نحاول أن نحقق نتائج جيدة فى مباراة الزمالك والجونة فى آخر جولات الدورى الممتاز باعتبار الفوز فى اللقاءين بمثابة العبور من عنق الزجاجة والهروب من شبح الهبوط إلى دورى المظاليم.

وعن مواجهة الزمالك غدا قال محمد حليم إن الفريق العسكرى يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك فى مباراة الغد بالدورى الممتاز وتعتبر بمثابة طوق نجاة أمام حرس الحدود من أجل الهروب من شبح الهبوط الى دورى الدرجة الثانية.

وتابع : نسعى لاقتناص الثلاث نقاط أمام الفارس الأبيض وانصر تركيزى خلال الساعات الماضية على تجهيز لاعبي الفريق العسكرى من النواحي البدنية والفنية للقاء المصيري ونعتمد ايضا فى مشوار الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دورى المظاليم على نتائج فريقى وادى دجلة والجونة فى الجولتين المقبلتين بالدورى الممتاز.