محمد حليم: رحيل طارق العشري عن حرس الحدود غير مؤثر

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق العسكرى لن يكون مؤثرا فى مسيرة الدورى خلال الفترة القادمة.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد : رحيل طارق العشري لن يكون مؤثرا بشكل كبير على فريق حرس الحدود خلال مشوار الدورى الممتاز.

أضاف: طارق العشرى صاحب فضل علينا جميعا وقدم الكتير إلى نادي حرس الحدود خلال مشوار توليه مهمة تدريب الفريق العسكرى.

تابع : كنت مع الفريق الأول منذ وقت قريب إضافة إلى تواجدى مع الفريق فى ال ٥ اسابيع الإعداد للدورى الممتاز وانا بدأت وعملت مع الفريق وان شاء الله يكون دافع كبير لهم لتحقيق الفوز فى مباراتي الزمالك والجونة.

كان مسئولى اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسئولى نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسئولو فريق حرس الحدود فى طلبهم إلى أن المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة الى ان تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات اضافة الى تطبيق مبدا تكافؤ الفرص بين كافة اندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك مسئولو نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسئولو نادي حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائي من جانب مسئولى اتحاد الكرة علي طلب إقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.