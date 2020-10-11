محمد حليم: غيابات مؤثرة فى صفوف حرس الحدود قبل مواجهة الزمالك بالدوري

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن الغيابات فى صفوف الفريق العسكرى مؤثرة قبل مواجهة الزمالك غدا الاثنين فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

وقال محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن الغيابات فى صفوف حرس الحدود مؤثرة لكن وضعت على رأس أولوياتي تجهيز كافة العناصر الموجودة من أجل الاستعانة بخدماتها فى لقاء الغد.

وأعرب عن أمنياته أن يظهر لاعبو الفريق بحالة جيدة فى مباراة الزمالك من أجل تحقيق الفوز على الفارس الأبيض فى رحلة الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

كان مسئولو اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسؤولي نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسؤولو فريق حرس الحدود فى طلبهم إلى أن المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة إلى أن تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات إضافة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة أندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسؤولو نادي حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائى من جانب مسئولى اتحاد الكرة علي طلب إقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.