قبل موقعة الليلة.. تاريخ لقاءات الأهلى وبيراميدز مع الحكم محمود البنا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم بيراميدز باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .



ويدخل الأهلي بقيادة مدربه جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني مباراة اليوم دون أي ضغوط، بعدما نجح رسميا في حسم لقب الدوري الممتاز، قبل 6 جولات.

أما بيراميدز فسيدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم المركز الثاني بنسبة كبيرة، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

واختار اتحاد الكرة، الحكم محمود البنا لإدارة اللقاء المرتقب بين الأهلى وبيراميدز ويساعده أحمد حسام وأحمد توفيق بجانب محمد حسن الحكم الرابع، بجانب محمود دسوقي حكما للفيديو ويساعده مصطفى عثمان.

وأدار البنا 3 مباريات للأهلي هذا الموسم فاز بها جميعها على حساب إنبي وطلائع الجيش والإسماعيلي، ويعد لقاء بيراميدز رقم 29 بالنسبة للبنا الذي يديره للفريق الأحمروفاز الأهلي مع صافرة البنا خلال 21 مواجهة وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين.

وفى المقابل، يدير البنا مباراته الثالثة لبيراميدز هذا الموسم، وفاز خلالها على حرس الحدود ومصر المقاصة كما أنه أدار 5 مباريات لبيراميدز خلال تاريخه لم يعرف خلالها الفريق طعم الهزيمة.