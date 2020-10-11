أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقتين رسميا.. الأولمبية تتجاهل طعن مرتضى منصور

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الصفقات التى يسعى النادى الأهلى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من البقاء مع المارد الأحمر خلال الموسم الكروى الجديد رغم توقيعه رسميا لبيراميدز. يري مسئولو اللجنة الأولمبية ، لجوء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر قرار بإيقافه 4 سنوات مقبلة إلى القضاء الإداري بالخطوة غير المؤثرة .

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، وشهدت الجلسة عرض ملف الصفقات الجديدة علي المدير الفني بجانب موقف المعارين.