ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الصفقات التى يسعى النادى الأهلى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من البقاء مع المارد الأحمر خلال الموسم الكروى الجديد رغم توقيعه رسميا لبيراميدز.
يري مسئولو اللجنة الأولمبية ، لجوء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر قرار بإيقافه 4 سنوات مقبلة إلى القضاء الإداري بالخطوة غير المؤثرة .
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، وشهدت الجلسة عرض ملف الصفقات الجديدة علي المدير الفني بجانب موقف المعارين.
أصبح وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الاتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات ين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية.
أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن أخبر الأهلي والزمالك وبيراميدز بضرورة خوض 4 مسحات قبل خوض مبارياتهم بالمسابقات الأفريقية.
يبحث عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة الأهلى، والتى من المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز.
استقر مسسئولو نادى مصر للمقاصة على عقد جلسة حاسمة مع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير وجهته المقبلة بعد العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة، والتى يأتى على رأسها الأهلى وبيراميدز وأيضا عرض من الدوري السعودى.
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي إصابة المدافع الدولي الإنجليزي أشلي يونج بفيروس كورونا بعدما أُثبتت إيجابية العينة للاعب خلال معسكر الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقتين رسميا.. الأولمبية تتجاهل طعن مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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