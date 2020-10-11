اتحاد الكرة: انتظروا قميص منتخب مصر بـ 600 جنيه

أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن طرح نسخة جديدة من قميص منتخب مصر بـ 600 جنيه فقط.
كانت الشركة الراعية لقميص منتخب مصر "بوما"، طرحت النسخة الأصلية الجديدة بـ 1400 جنيه عبر متاجرها الإلكترونية.
وأعلن اتحاد الكرة أعلن عن الحملة الدعائية الجديدة لقميص منتخب مصر، منذ أيام، والتي شارك فيها مؤمن زكريا محمد الشناوى وعمرو السولية ومؤمن زكريا وطارق حامد وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.
وابتعد مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن ممارسة كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر تعيين مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سفيرا لنهائى دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الأمر بالنسبة لـ محمد التيمومي، نجم الكرة المغربية السابق.
كان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي، تقدم بمبادرة لدى "الكاف" بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال أفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه، وهو الأمر الذى تمت دراسته من قبل "الكاف".
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب، وستقام المباراة النهائية فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل.
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