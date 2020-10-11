الفلوس تدمر المقاصة.. غضب عارم بين اللاعبين بسبب المستحقات والإدارة تهدد "الراعية"

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أياما صعبة للغاية خلال الفترة الحالية بسبب ندرة الموارد المالية والأزمة المالية الطاحنة التي تسيطر على الفريق.
وتفرض الأزمة المالية نفسها داخل مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية في ظل ابتعاد الشركة الراعية عن صرف أي أموال خلال الوقت الراهن وهو ما أدى إلى أن الموقف أصبح صعبا للغاية داخل أركان الفريق.
وأبدى عدد من اللاعبين استياءهم الشديد من الموقف الذى بات عليه الفريق من الناحية المادية في الوقت الحالي وعدم صرف مكافآت الفوز في المباريات التي انتصر فيها الفريق على مدار الفترة الماضية وبدأ البعض يهدد بإمكانية فسخ تعاقدهم في الفترة الحالية.
ويبحث مسئولو نادى المقاصة في الوقت الحالي أي حلول جذرية لعلاج الازمة المادية التي تهدد مشوار الفريق في مواصلة تحقيق النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري، ويجد مسئولو المقاصة صعوبة بالغة في معالجة الموقف الصعب والأجواء المتوترة داخل الفريق.
وبدأت أصوات قوية داخل النادي تشير إلى فسخ التعاقد مع الشركة الراعية للفريق خلال الفترة المقبلة حال استمرار الأزمة المالية الراهنة، وينتظر المقاصة وصول عروض مالية قوية له خلال الفترة القادمة لفسخ التعاقد بشكل رسمي مع الشركة الحالية الراعية للفريق.
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