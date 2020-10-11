بعد اقترابه من الرحيل.. الدوري الأمريكي يحتضن مسعود أوزيل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب رحيل الدولي الألماني مسعود أوزيل عن صفوف نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب راتبه الكبير.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة نادي أرسنال ترغب في التخلص من اللاعب بسبب راتبه الكبير والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كما أشارت إلى أن الدوري الأمريكي هو وجهته المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن أزمة مسعود أوزيل مع أرسنال تكمن فى إصراره على تقاضى 13 مليون جنيه إسترليني المتبقية فى عقده من أجل الرحيل.

ولا يزال باب الانتقالات في الدوري الأمريكي متاحًا حتى 29 أكتوبر الجارى، وهناك إمكانية للصفقة المفاجئة فى الوقت الحالى، ولكن من غير المرجح أن تحدث الآن. وأكدت صحيفة "ذا صن"البريطانية أن مسعود أوزيل حريص على الانتقال إلى الولايات المتحدة ولكن ليس حتى انتهاء عقده مع أرسنال.

يذكر أن مسعود أوزيل قد تم إستبعاده من قائمة فريق أرسنال المشاركة في الدوري الأوروبي لهذا العام مما قلل فرص مشاركته مع المدير الفني الجديد للفريق مايكل أرتيتا.