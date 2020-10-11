وكان شاكر عبدالفتاح تقدم باستقالته من منصب المدير الفني ليتولى منصب المسؤول عن قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم مسؤولية كاملة بحسب تصريحات صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة.
وأضاف صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»: تقدم شاكر باستقالته من تدريب الفريق وتم قبول الاستقالة عن أن يتم إسناد مهمة الإشراف الكامل على قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بالنادي.
ويواجه علاء نوح المدير الفني الجديد لنادي الترسانة منافسه كوكاكولا في الجولة الاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني يوم الخميس المقبل .
ويحتل فريق الترسانة المركز الـ11 في جدول ترتيب مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة جمعهم من 3 انتصارات و7 تعادلات وخسر 11 لقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترسانة يقرر تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريق.. ومنصب جديد لـ شاكر عبدالفتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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