الترسانة يقرر تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريق.. ومنصب جديد لـ شاكر عبدالفتاح

قرر نادي الترسانة تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم، باستقالة شاكر عبدالفتاح عقب الهزيمة الكبيرة امام فريق النصر القاهري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت ىملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وكان شاكر عبدالفتاح تقدم باستقالته من منصب المدير الفني ليتولى منصب المسؤول عن قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم مسؤولية كاملة بحسب تصريحات صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة.



وأضاف صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»: تقدم شاكر باستقالته من تدريب الفريق وتم قبول الاستقالة عن أن يتم إسناد مهمة الإشراف الكامل على قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بالنادي.

ويواجه علاء نوح المدير الفني الجديد لنادي الترسانة منافسه كوكاكولا في الجولة الاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني يوم الخميس المقبل .

ويحتل فريق الترسانة المركز الـ11 في جدول ترتيب مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة جمعهم من 3 انتصارات و7 تعادلات وخسر 11 لقاء.