محمد حليم: حرس الحدود صنع اسمي.. وأنا تحت أمر النادي فى أي وقت

قال محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود إنه تحت أمر النادى فى أى وقت ومكان.

ويواجه فريق حرس الحدود شبح الهبوط بنسبة كبيرة بعد النتائج السيئة التى صاحبت قيادة طارق العشرى مدرب الفريق الذى أعلن استقالته من تدريب الفريق العسكرى وعودة محمد حليم لتولى المهمة مجددا.

وأكد محمد حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن نادي حرس الحدود له فضل كبير عليه وهو من صنع اسمه فى عالم كرة القدم ولا يستطيع التغاضي عن أى نداء بتولى قيادة الفريق الأول.

وقال أيضا: كنت رئيسا لقطاع الناشئين فى نادى حرس الحدود وعندما تقدم طارق العشري باستقالته مؤخرا تم تكليفي بقيادة الفريق الأول، مشددا على أنه تحت أمر نادي حرس الحدود فى أى وقت ومكان وأن الفريق يمر بظروف صعبة فى ظل مواجهة شبح الهبوط إلى دورى القسم الثاني.

كان مسئولو اتحاد الكرة تلقوا طلبا من مسؤولي نادي حرس الحدود بضرورة أن تكون المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

واستند مسؤولو فريق حرس الحدود فى طلبهم إلى أن المباريات الحاسمة المتبقية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز بحاجة إلى أن تكون جميعها فى توقيت واحد درءا للشبهات إضافة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة أندية الدورى الممتاز وعلى غرار ما يحدث فى العالم.

وتمسك مسؤولو نادي حرس الحدود بضرورة أن تقام بقية مباريات الدورى الممتاز فى توقيت واحد فى ظل المنافسة القوية بين العديد من فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

وينتظر مسؤولو نادي حرس الحدود خلال الساعات القادمة وصول الرد النهائى من جانب مسئولى اتحاد الكرة علي طلب إقامة المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز فى توقيت واحد.

يذكر أن فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم يحل فى المركز السادس عشر برصيد ٣٠ نقطة وتنافس مع الجونة ووادى دجلة على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة نادي طنطا واف سي مصر إلى دورى الدرجة الثانية.