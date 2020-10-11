قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يخشى السيناريو الكارثي بـ الدوري المغربي

تقام اليوم، الأحد، الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المغربي، حيث يستضيف الرجاء نظيره الجيش الملكي، بينما يحل الوداد ضيفا على نظيره الفتح الرباطي.

وتقام مباراتا الرجاء مع الجيش الملكي، والوداد مع الفتح الرباطي، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الرجاء يحتاج إلى الفوز على الجيش الملكي، لحسم لقب الدوري المغربي رسميا للمرة الـ 12 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

ولم يحصد الرجاء لقب الدوري المغربي منذ 7 سنوات، حيث أن آخر تتويج كان في موسم 2013، بعدها كان الوداد هو الأكثر سيطرة على اللقب.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة، والفتح الرباطي رابعا بـ 49 نقطة، والجيش الملكي خامس بـ 49 نقطة.

وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب ايضا.

سيناريو كارثي يطارد الرجاء:

الرجاء هو الأفضل في مسابقة الدوري المغربي عقب استئناف المسابقة بعد توقف طويل، ساعده على ذلك الأداء البدني القوي للاعبين والاستقرار الفني، بالإضافة إلى المشاكل التي ضربت الوداد بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

ويخشى الرجاء حدوث السيناريو الكارثي في الجولة الأخيرة، حيث أن هزيمته أول تعادله في لقاء اليوم مع فوز الوداد على الفتح الرباطي يعني تتويج الوداد باللقب.

خسارة الرجاء اللقب في اللحظات الأخيرة من مسابقة الدوري قد يستبب في إنهيار الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.