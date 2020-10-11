محمد أبو العلا: لا ننتظر هدايا الأهلي.. الكرة في ملعب الزمالك

أكد محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق، أنه لا ينتظر هدية من الأهلي خلال مباراته أمام بيراميدز، المحدد لها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال "أبو العلا" فى تصريحات إذاعية : "الزمالك يتبقى له مباراتان بمسابقة الدوري الممتاز أمام حرس الحدود غدا الاثنين، ومباراة أمام الإسماعيلي بختام المسابقة لم يتحدد موعدها بعد، وحال الفوز بالمباراتين وحصد 6 نقاط، سيحصل الزمالك على المركز الثاني".

وأضاف: "بيراميدز يتبقى له مباراتان أمام الأهلي والمقاولون العرب، ولا أعتقد أن بيراميدز قادر على حصد الـ6 نقاط كاملة، ولن أنتظر هدايا من أي فريق".

وعن توقعاته لنتيجة مباراة اليوم، قال أبو العلا: "أتوقع انتهاء مباراة اليوم بالتعادل الإيجابي، لأن دائما مواجهات الأهلي والزمالك أمام بيراميدز تشهد إثارة وندية كبيرة".

ويدخل الأهلى فى مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم بيراميدز باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ويدخل الأهلي بقيادة مدربه جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني مباراة اليوم دون أي ضغوط، بعدما نجح رسميا في حسم لقب الدوري الممتاز، قبل 6 جولات.

أما بيراميدز فسيدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم المركز الثاني بنسبة كبيرة، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

واختار اتحاد الكرة، الحكم محمود البنا لإدارة اللقاء المرتقب بين الأهلى وبيراميدز ويساعده أحمد حسام وأحمد توفيق بجانب محمد حسن الحكم الرابع، بجانب محمود دسوقي حكما للفيديو ويساعده مصطفى عثمان.