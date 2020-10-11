براتب مثير للجدل .. سانتوس البرازيلي يعلن التعاقد مع روبينيو

أعلن نادي سانتوس البرازيلي،منذ قليل، التعاقد مع النجم روبينيو، بعقد يمتد إلى 5 أشهر قادمة بداية من شهر أكتوبر الحالي براتب أثار الجدل في الصحف العالمية.
وكشف حساب سانتوس الرسمي عبر موقع تويتر، أن النادي استطاع ضم روبينيو إلى صفوف الفريق، في صفقة مجانية وهذا يعد أمر لا يصدق في ظل شهرة النجم البرازيلي في الملاعب العالمية.
بينما أوضحت شبكة جلوبو البرازيلية أن روبينيو سيتقاضى راتبًا شهريًا يقدر بـ2 يورو فقط، مع حصوله على وعد من رئيس النادي، بتحسين الأجر، حين يوقع الطرفان على تمديد العقود، لموسمين إضافيين.
وكان روبينيو قد تدرج في فئات سانتوس السنية، حتى صعد إلى الفريق الأول، قبل أن يبدأ جولته الاحترافية في أوروبا، صيف 2005.
وخاض روبينيو البالغ من العمر 36 عامًا، تجارب احترافية عدة في أوروبا، كان أبرزها حين ارتدى قمصان ريال مدريد، مانشستر سيتي، ميلان، وباشاك شهير التركي في رحلته الأخيرة بالقارة العجوز.
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