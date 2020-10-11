يحدث بعد قليل.. رئيس نادي أسوان يجتمع بـ كشري

يعقد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان والكابتن مجدى سبالك نائب رئيس النادى ورئيس لجنة الكرة ، والسيد مصطفى أمين المشرف العام على الكرة اجتماعا مع الكابتن أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول . ‎ويأتي هذا الإجتماع لتهنئة المدير الفنى لإنجاز مهمة البقاء والاستمرار بالدورى الممتاز لموسم جديد والتأكيد على ثقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى المدير الفنى وجهازه للتخطيط للمستقبل القريب ‎وبحث الإستعدادات للموسم الجديد إداريا وفنيا. ‎ويشهد الاجتماع مع المدير الفنى مناقشة احتياجات فريق الكرة للموسم الجديد وتقييم كافة المراكز الفنية بقائمة الفريق وبحث العروض المقدمة رسميا لإدارة النادى للتعاقد مع بعض لاعبي الفريق الأول. ‎وحرص مجلس إدارة نادى أسوان على فتح هذا الملف مبكرا استقرار أوضاع الفريق والاستعداد للموسم الجديد بشكل جيد يرضي طموحات جماهير أسوان بعد الصورة التي ظهر عليها فريق الكرة فى ظل تلاحم الموسمين.

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