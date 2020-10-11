الأزمات تطارد كلوب.. إصابة نجم وسط ليفربول بفيروس كورونا

وذكرت الصحيفة، أن النجم نابي كيتا أصيب بفيروس كورونا، أثناء تواجده بمعسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وأصبح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ي ورطة بعد إصابة النجم الغيني خصوصًا أنه لا يوجد بديل له في ظل غموض تياجو ألكانتارا الوافد الجديد من بايرن ميونخ الألماني.
وكان ليفربول أعلن في وقت سابق، إصابة كل من ساديو ماني وزميله تياجو ألكانتارا بكورونا، حيث تعافى الأخير من إصابته رسميًا، بينما لايزال موقف النجم السنغالي غير واضح، في انتظار إصدار المزيد من البيانات الرسمية.
يذكر ان نادي ليفربول قد خاض 4 مواجهات في الدوري حتى الآن ، واستطاع تكوين 9 نقاط حيث فاز في 3 مبارايات وخسر مباراة وحيدة بهزيمة ثقيلة على يد نادي أستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 7/2 في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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