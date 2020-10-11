عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية بحضور الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.
ناقش المدير الفني الكابتن حسام البدري مع معاونيه كل الملفات المطروحة والمتعلقة بترتيبات المعسكر المقبل والذي سيتخلله مباراتين مع منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
تم استعراض كافه الترتيبات الخاصة باستعدادات الفريق وبرنامج رحلة السفر في ضوء ظروف إقامة المباراتين في أقل من ٧٢ ساعة، بالإضافة إلى بحث نتائج الاتصالات التي قام بها مدير المنتخب الكابتن محمد بركات مع رجال السفارة المصرية في توجو للاطمئنان على كل الأمور التي تضمن سلامة البعثة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وإنجاز احتياجاتها طوال فترة إقامتها داخل البلاد.
كما بحث المدير الفني وجهازه المعاون ظروف اللاعبين المحترفين وارتباطاتهم تمهيدا لإرسال استدعاءات الانضمام للمعسكر المقبل في الموعد المحدد في ضوء الاحتياجات الفنية للمنتخب لهذه الفترة، كما وجه المدير الفني بتكثيف متابعة جهازه المعاون للعناصر المرشحة للانضمام للقائمة خلال باقي المباريات القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهاز الفني للمنتخب يناقش ترتيبات معسكر مباراتي توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.