النهاية تقترب.. كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، موعد اعتزاله ممارسة كرة القدم، دوليًا، في تصريح مقتضب تناقلته وسائل إعلام عالمية على نطاق واسع.

ومازال رونالدو يقدم مستويات خارقة في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، حيث لمع بشدة بين صفوف يوفنتوس في الفترة الماضية، مما دفع العديد من التقارير صحفية إلى إثارة التكهنات بأنه سيظل يلعب في مستوى عالي، فترة أطول.

وصرح رونالدو، بحسب ما نقلته شبكة سبورت بايبل البريطانية، قائلًا : "كأس العالم 2022، سيكون الأخير لي".

ويقدم رونالدو مسيرة رائعة مع منتخب بلاده ،حيث قاد البرتغال إلى التتويج بكأس الأمم الأوروبية، يورو 2016، كما أنه ما يزال يحطم الأرقام القياسية على مستوى تسجيل الأهداف دوليًا.

وأحرز رونالدو بقميص منتخب البرتغال 101 هدف دولي، ويفصله 8 أهداف فقط عن رقم الإيراني علي دائي، أكثر من سجل أهدافًا مع منتخب بلاده، عبر تاريخ كرة القدم وأصبح رونالدو أول لاعب أوروبي يتخطى حاجز المائة هدف دولي.