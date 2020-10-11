شيكابالا يتجاهل تصريحات أحمد فهمى.. ومذيع الزمالك يصفه بـ الكومبارس



مازالت أزمة خناقة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الممثل أحمد فهمى تفرض نفسها على الشارع الكروى فى مصر.

ودخل الثنائى فى وصلة من تبادل الألفاظ النابية والسباب خلال تواجدهما فى فرح صديقهما الزمالكاوى أمير شاهين وهو ما أظهرته كاميرات الفيديوهات والتى كشف تشاجرهما معا قبل أن يتدخل عدد من الأفراد للسيطرة على الموقف.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، ولجأ أحمد فهمى إلى عمل العديد من المكالمات الهاتفية مع عدد من البرامج وواصل هجومه على شيكابالا وتأكيده خطأه ضده وضد جمهور النادي الأهلى بعدما أكد أن لاعب الزمالك " سب الأهلى وجماهيره.

وقال فهمى أن سبب المشادة الكلامية رواسب قديمة حيث طالبه شيكابالا، أثناء تواجده في البرتغال بالتوسط له عند إدارة النادى الأهلى لينضم إلى النادى وهو ما فعله فهمى ولكن طلبه قوبل بالرفض، معقبا:" فيه شهود على القصة دى".

وأوضح أحمد فهمي، أن بعد ماتش السوبر بين الاهلى والزمالك، وما فعله شيكابالا وخطأه في جمهور النادى الأهلى كتبت بوست ألقى اللوم فيه على شيكابالا، معقبا:" انا غلطت فى البوست كان مفروض اكلمه فى التليفون عشان بينا عيش وملح".

وتابع أحمد فهمي، قائلا "شيكابالا زعل من البوست وأنا مسحته واعتذرت ليه، اللى حصل أن مصطفى سيف العمارى قالى تعالى سلم على شيكابالا بما اننا فى الفرح، ورحت سلمت عليه، لكن لقيته بيقولى انا كنت اقدر اعمل اللى انت بتعمله بس ما رديتش، فرديت عليه قولتله يا شيكابالا انا جاى اسلم عليك" ، مشيرا إلى أنه قال لـ شيكابالا "ليه شتمت ناس تخص جمهور الاهلى، رد قالى نعم يا اخويا وفضل يشتم فى النادى الاهلى وجمهور الاهلى".

فى المقابل ، إلتزم شيكابالا الصمت تماما ورفض التعليق حتى الآن على أزمته مع أحمد فهمى، بينما خرج أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك وأكد أن ناديه لن يرد على فنان كومبارس حاول لفت الأنظار إليه بالدخول فى مشادة مع شيكابالا أحد أهم لاعبي كرة القدم فى مصر .