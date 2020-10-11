معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يستحق الصعود للدوري الممتاز

قال معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن منظومة النادي تستحق التواجد في الدوري الممتاز بعد المستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم.

وتحدث البطاوي عن فوز سيراميكا كليوباترا على المريخ بخمسة أهداف مقابل هدف، وقال :"ذهبنا إلى بورسعيد من أجل الفوز ونجحنا في ذلك، والحمد لله على المكسب ويتبقى لنا خطوة على الصعود وإن شاء الله تتحقق الجولة المقبلة".

وتابع :"النائب محمد أبو العنين حريص على تحفيز اللاعبين بشكل مستمر، نشكره على دعمه لنا في الإخفاق قبل النجاح".

وزاد :"نعد رئيس مجلس الإدارة بالصعود في المباراة المقبلة للدوري الممتاز وأبارك لنفسي وللاعبين والجهاز الفني".

واختتم حديثه :"الروح الموجودة من اللاعبين خارج الملعب أفضل من الذين يشاركون داخل الملعب، وإن شاء الله نفرح سويا يوم الخميس المقبل".

ويحتاج سيراميكا كليوباترا إلى الفوز أو التعادل أمام جمهورية شبين في لقاء يوم الخميس بالجولة الأخيرة ليصعد رسميا الى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.