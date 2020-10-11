مدرب برشلونة كان يريد ضم لاعب ليفربول

اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، بأنه كان يسعى لضم أحد نجوم ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي لتدعيم العملاق الكتالوني.

وارتبط اسم برشلونة في فترة سوق الانتقالات بإمكانية ضم لاعب وسط ليفربول، جورجينيو فينالدوم، خاصة وأن الأخير ينتهي عقده في "أنفيلد" مع نهاية الموسم الحالي، يونيو 2021.

وأكد رونالد في حواره مع شبكة "NOS" الهولندية هذا الاهتمام، وقال: "فينالدوم كان ضمن قائمتي الصيفية".

ورد كومان على رغبته في ضم بعض مواطنيه إلى برشلونة عكس ما كان يفعل لويس فان جال في آواخر التسعينيات: "الأمر مختلفًا ولا يمكننا المقارنة".

وتابع: "الآن لدينا فرينكي (دي يونج) مع ألفريد شرودر (مساعده) وأنا فقط، لكن في وقت فان جال كان هنالك 8 أو 9 لاعبين هولنديين".

هل ترغب في ضم ديباي إلى برشلونة؟، أجاب: "آمل أن يكون هنالك لاعب هولندي ثانٍ في الفريق".

وعن ديباي: "لاعب ممتاز، يمكنه اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيسر، عندما تعمل مع لاعب عن قرب وتعرف كل إمكانياته تستطيع الاستفادة منه بأفضل شكل ممكن".