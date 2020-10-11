الأهلي الأقرب.. ليون الفرنسي يدخل صراع التعاقد مع يوسف البلايلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ناديًا فرنسيًا كبيرًا انضم لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي السابق.
وكان يوسف البلايلي، فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأكدت بوابة تونس الرقمية التونسية، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي أصبح مهتمًا بالتعاقد مع يوسف البلايلي بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.
وأشارت البوابة إلى أن نادي ليون الفرنسي يأمل في التعاقد مع البلايلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، وسط اهتمام من العديد من الأندية أبرزها النادي الأهلي الذي يعد أقرب المرشحين للتعاقد مع نجم الجزائر.
وكان نادي ليون الفرنسي قد تعاقد مع المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري بعد رحيله عن نادي الشباب السعودي.
وارتبط يوسف البلايلي بالانتقال لعدد من الفرق مثل الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي وجالاتا سراي التركي.
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