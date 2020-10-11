فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن فرانك دي بور، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره البوسني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وجاء تشكيل منتخب هولندا كالآتي: في حراسة المرمى: جاسبر سيليسين خط الدفاع: دومفريس - فان دايك - دي فري - بليند خط الوسط: دي رون - فينالدوم - فرانكي دي يونج خط الهجوم: مالين - لوك دي يونج - بروميس وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في البوسنة والهرسك. ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب البوسني المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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