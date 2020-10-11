دوري الأمم الأوروبية.. دي بروين ولوكاكو يقودان بلجيكا أمام إنجلترا

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي لمواجهة إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
ويسعى منتخب بلجيكا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى المستوى المقبل.
ويغيب عن بلجيكا ثنائي فريق ريال مدريد إيدين هازارد وتيبو كورتوا بسبب الإصابة.
تشكيل منتخب بلجيكا:
حراسة المرمى: مينيوليه.
خط الدفاع: ألدرفايريلد، دينايير، بوياتا، مونييه.
خط الوسط: دي بروين، فيتسل، تيليمناس، كاستانس.
خط الهجوم: كاراسكو - دي بروين.
وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، بينما تتواجد إنجلترا في المركز الثاني بـ 4 نقاط.
يذكر أن مباريات دوري الأمم الأوروبية تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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