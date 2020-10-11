ساوثجيت يعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة بلجيكا بـ مجموعات الأمم الأوروبية

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي لمواجهة بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب الشياطين الحمر، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المستوى المقبل.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة بلجيكا:

حراسة المرمى: بيكفورد. خط الدفاع: كايل وكر، ماجواير، داير، أرنولد. خط الوسط: ريس، هندرسون، تريبير. خط الهجوم: ماونت، كالفيرت - راشفورد.

وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، بينما تتواجد إنجلترا في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

يذكر أن مباريات دوري الأمم الأوروبية تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.