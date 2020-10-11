الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

يأتي هذا لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، يأتي ذلك بعدما تألق اللاعب مع صفوف الذئاب في الموسم الحالي وحجز مكانا أساسيا بتشكيل فريقه.
ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة في ظل النقص العددي في هذا المركز .
وهذا بسبب عدم عودة محمود عبد العزيز من الإصابة بالصليبي، بخلاف عدم ظهور محمد حسن بالمستوى المطلوب في الفترة الماضية. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب .
وهذا للحصول على خدمات اللاعب ومعرفة شروط مسؤولي الذئاب للاستغناء عن لاعب الوسط.
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