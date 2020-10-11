بعد تأجيل عودة الجماهير.. كورونا تهدد الكرة الأوروبية بانتكاسة جديدة

تواجه الكرة الأوروبية خاصة الدوري الخمس الكبرى " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي- الفرنسي"، شبح التوقف مجددا، مع بداية الموجهة الثانية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

وبدأت بعض الدول الأوروبية في فرض حالة الإغلاق مجددا تزامنا من الموجة الثانية لفيروس كورونا، مما قد يستبب في إيقاف المسابقات الأوروبية " دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي" المقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر الحالي.

كانت الكرة الأوروبية توقفت تماما في معظم الدول شهر مارس الماضي إلى شهر يونيو إلا أنها عادت تدريجيا ولكن بدون حضور الجماهير، مما تتسبب في خسائر ضخمة للأندية.

ولم تبرم معظم الأندية الكبرى صفقات سوبر خلال الصيف الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها نتيجة تفشي الفيروس التاجي، باستثناء نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي أنفق حوالي 200 مليون جنيه إسترليني.

خلال الأشهر القليلة الماضية اتخذت الحكومة الألمانية قرارا بعودة الجماهير إلى مباريات الدوري الألماني بداية من موسم 2020 - 2021، إلا أنها تراجعت بسب ارتفاع الإصابات مجددا.

نفس الأمر مع الحكومة البريطانية التي اتخذت قرار بعودة الجماهير في شهر أكتوبر الحالي، إلا أنها تراجعت ايضا، ليصبح قرار عودة الجماهير في علم الغيب، بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا في الدول الأوروبية.

الأمر لا يقتصر على عودة الجماهير، حيث أن بطولة يورو 2020 أصبح تمهددة بالإلغاء حسبما أشارت صحيفة " ميرور البريطانية، بسبب فرض حالة الإغلاق الجزئي في أوروبا وتفشي فيروس كورونا مجددا.

وفي حال اشتداد الموجة الثانية من فيروس كورونا فإن الدوريات الكبري في أوروبا قد تتوقف مجددا، مثلما حدث العام الماضي.