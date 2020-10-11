حقيقة التفاوض مع إيهاب جلال لقيادة الاتحاد السكندري؟.. محمد مصيلحي يجيب

وأكد طلعت يوسف أنه كان يرغب في تدشين جيل جديد من نادي الاتحاد السكندري ليكون قادرا على المنافسة خلال الموسم المقبل على كل البطولات.
وتابع: "نادي الاتحاد السكندري لا يمتلك القيمة المالية التي يمتلكها ثلاثي الدوري المصري "بيراميدز والأهلي والزمالك"، ولكنه قادر على المنافسه والتواجد في المربع الذهبي باستمرار".
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