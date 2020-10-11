إصابة فرجاني ساسي بـ كورونا

أكدت تقارير إذاعية تونسية، اليوم الأحد، إصابة فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك بفيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19".

وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا.

وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.