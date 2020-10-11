إصابة فرجاني ساسي بـ كورونا

وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا.
وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.
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