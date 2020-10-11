دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل السفر للمغرب

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء اللاعبين لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
ويلتقي الفريق الأبيض مع حرس الحدود غدا الاثنين باستاد المكس في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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