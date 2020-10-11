دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل السفر للمغرب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري. الرجاء المغربي

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب إجراء اللاعبين لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.

ويلتقي الفريق الأبيض مع حرس الحدود غدا الاثنين باستاد المكس في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.