وكيل فرجاني ساسي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا

نفى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، إصابته بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب.
وقال مهند عون، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، "فرجاني ساسي بخير وقام بعمل التحاليل الطبية صباح اليوم وجاءت نتائجها سلبية".
وأضاف "اللاعب متواجد الآن على الطائرة المتوجهة للنمسا لخوض المباراة مع الفريق".
يذكر أن بعض التقارير التونسية قد أشارت إلى إصابة اللاعب بفيروس كورونا مما أثار التخوفات لدى جماهير نادي الزمالك.
ويلتقي نادي الزمالك مع نادي الرجاء المغربي يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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