رافائيل نادال يتوج بلقب رولان جاروس على حساب ديوكوفيتش

نجح الإسباني رافاييل نادال في الظفر بلقب رولان جاروس، مساء اليوم الأحد ، بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة مجموعات دون مقابل.

و فرض نجم التنس الإسباني سيطرته على المباراة حيث حسم المجموعة الأولى بنتيجة 6 – صفر ، قبل أن يستفيق الصربي بشكل تدريجي و يحقق نقطتين في المجموعة الثانية التي حسمها الماتادور أيضًا لصالحه بنتيجة 6-2.

و في المجموعة الثالثة كان الصربي ندًا صعبًا لنادال حيث انتهت بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5 ليفوز نادال باللقب في نهاية المطاف للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

و بشكل إجمالي حصد نادال في المباراة التي استمرت لمدة ساعتين و 40 دقيقة ، 106 نقطة ، مقابل 77 نقطة لديوكوفيتش.