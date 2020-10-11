في دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تحقق فوزها الأول وانتصار باهت لإسبانيا

في الرياضة 11 أكتوبر,2020

كييف – أ.ف.ب: كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة على مضيفه الأوكراني 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، التي شهدت فوزاً خجولاً لإسبانيا المضيفة على حساب سويسرا 1-0. وسجّل ماتياس جينتر (20) وليون جوريتسكا (49) لألمانيا، وروسلان مالينوفسكي (76 من ركلة جزاء) لأوكرانيا. وهو الفوز الأول لألمانيا بعد خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى التي حل فيها ثالثاً خلف هولندا وفرنسا، وتعادلين في البطولة الحالية مع إسبانيا وسويسرا بنتيجة مماثلة 1-1. وهو الفوز الأول للمانشافت أيضاً منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تعادله أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأسبوع الماضي. وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى المدرب يواكيم لوف الذي أعرب عن غضبه وإحباطه بعد المباراة، واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في أرض الميدان.

وأجرى المدير الفني لأبطال العالم عام 2014 تسعة تغييرات عن التشكيلة التي واجهت الأتراك، ولم يشارك في المباراتين سوى انتونيو روديجير ويوليان دراكسلر. في المقابل خاض مدرب أوكرانيا أندري شيفتشينكو المباراة بتشكيلة غاب عنها أبرز لاعبيه لإصابتهم بـ”كوفيد-19″. وفتح الاتحادان الأوروبي (ويفا) والأوكراني أبواب ملعب كييف الأولمبي أمام قرابة 21 ألف متفرج وهو ما يعادل 30 بالمئة من السعة الإجمالية للمدرجات بحسب بروتوكلات ويفا الخاضعة لإجراءات صحية صارمة.ورغم البداية المميزة لأوكرانيا في الدقائق العشر الأولى التي أنقذ فيها الحارس المخضرم مانيول نوير مرماه من هدف بعد خطأ مشترك بين طوني كروس ونيكلاس زوله (10)، استعاد الألمان السيطرة ونجحوا بافتتاح التسجيل بعد تمريرة عرضية من روديجير إلى عمق منطقة الجزاء تنحى عنها جوشوا كيميتش لصالح زميله جينتر الذي حولها إلى الشباك (20).

وضاعف جوريتسكا النتيجة من كرة رأسية بعدما أفلتت من يدي الحارس الأوكراني غيورغي بوشان إثر عرضية لوكاس كلوستيمان (49). وقلص مالينوفسكي لاعب أتالانتا النتيجة إلى 1-2 من ركلة جزاء سددها إلى يمين نوير، احتسبت لأوكرانيا بعد عرقلة اقترفها زوله داخل المنطقة المحرمة (76).واستعاد أصحاب الأرض المبادرة وحاولوا معادلة النتيجة لكن نوير وقف لهم بالمرصاد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزا باهتاً على حساب نظيره السويسري بهدف نظيف سجله ميكيل أيارزابال في الدقيقة 14.

وأجرى مدرب إسبانيا لويس إنريكي أربعة تبديلات على التشكيلة الفائزة على أوكرانيا 4-صفر في الجولة الماضية من دوري الأمم الشهر الماضي. ويعد تياجو ألكانتارا المنتقل مؤخرا إلى ليفربول الإنجليزي من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، أبرز الغائبين لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعاني سويسرا بدورها من عدة غيابات ناتجة عن “كوفيد-19″ ابرزها مانويل أكانجي. لكنه استعاد خدمات لاعب ليفربول شيردان شاكيري الذي جلس على مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد خطأ قاتل اقترفه يان سومر حارس سويسرا بتمريره الكرة إلى لاعب الخصم ميكيل ميرينو فتلقف الكرة ومررها لزميله في ريال سوسيداد اويزرابال الذي عاجلها بتسديدة في المرمى (14).