أوكسيدنتال عمان تكمل دعم وتعزيز مضمار سباقات الهجن بهيماء

استمرارا لالتزامها بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومبادراتها الأوسع لدعم سباقات الهجن في السلطنة، أعلنت أوكسيدنتال عمان مؤخرا عن إكمال اتفاقيتها لرعاية تجديد مضمار سباقات الهجن بهيماء، والذي يعد المضمار الرئيسي لسباقات الهجن بولايات محافظة الوسطى.

ووفقا لاتفاقية الرعاية، قامت أوكسيدنتال عمان بتجديد مضمار سباقات الهجن بهيماء وذلك باستبدال كل حواجز الحماية على جانبي المضمار الذي يمتد لمسافة 4 كيلومترات. بالإضافة إلى هذا، قامت الشركة برعاية بناء حاجز حماية بطول 4 كيلومترات لمسار سيارات ومركبات التغطية الإعلامية؛ وبذلك يصل طول حواجز الحماية الإجمالي إلى 12 كيلومترا.

كما شملت الاتفاقية أيضا أعمال التسوية للمسطح الرملي على امتداد 4 كيلومترات؛ بالإضافة إلى تمديد حاجز المضمار بمسافة 510 أمتار. وعلاوة على ذلك، تم تزويد المضمار بثلاث بوابات اوتوماتيكية، والتي تعد أحد الإضافات الحديثة لتعزيز إمكانات الموقع الرياضي ككل.

وفي هذا الصدد، يقول ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عمان:” واصلت أوكسيدنتال عمان طوال السنوات الخمس الماضية رعايتها لسباقات الهجن التي جرت بمضمار هيماء. ونحن فخورون بدعم وتشجيع سباقات الهجن في السلطنة، وبالأخص في مناطق الامتياز التابعة للشركة. وبرعايتنا لتجديد مضمار سباقات الهجن بهيماء، نحن نأمل أن نساهم في تعزيز سلامة جمهور المتفرجين وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المحلي خلال مشاركتهم في مختلف فعاليات هذه الرياضة الثقافية التاريخية”.

وخلال السنوات الخمسة الماضية، قدّمت أوكسيدنتال عمان الرعاية والدعم لأكثر من 15 سباقا من سباقات الهجن؛ وهي رياضة ترتبط تاريخيا بالثقافة العمانية الأصيلة. وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار التزام الشركة على المدى الطويل بتقوية روابطها مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز وفي عمان على نطاق أوسع، ولتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتواصل مع أصحاب المصالح الرئيسيين.

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