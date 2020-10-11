منتخبات التنس تناقش برنامج المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية 2022

تعقد اليوم لجنة المنتخبات بالاتحاد العماني للتنس اجتماعا برئاسة الدكتور خالد النبهاني وبحضور رئيس الاتحاد العماني للتنس خالد العادي في اجتماع سيتم من خلاله رسم خارطة برامج وانشطة الاتحاد للعام القادم بعد ان توقفت خلال العام الحالي بسبب بجائحة كورونا واكتفت ببعض الانشطة التي اقيمت مع بداية العام الحالي وستكون العودة للانشطة في العام القادم 2022 في برنامج المسابقات المحلية والمنتخبات وسط اجراءات احترازية لفيروس كورونا والتي تم تطبيقها مع اعادة نشاط تدريبات لاعبي المنتخب الوطنية خلال الفترة الماضية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري منها البطولات الشهرية بالاضافة الى استحداث بعض المسابقات الخاصة بالاندية التي كان من المقرر ان تقام خلال العام الحالي الا ان الاوضاع لم تسمح بذلك بالاضافة الى دراسة عدد اخر من الانشطة وكذلك سيتم مناقشة برنامج المنتخبات الوطنية من المشاركات الخارجية والتي تم تأجيلها من العام الحالي للعام القادم ومن ابرز تلك المشاركات بطولة كأس ديفيز وكأس العالم للمرأة ودورة الالعاب الخليجية.

وسيستعرض اعضاء اللجنة خلال الاجتماع المشروع الجديد للاتحاد في تقييم اللاعبين من خلال برنامج الرقم الدولي لمستوى اللاعبين وهو نظام تم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للعبة منذ عام 2015 ويهدف هذا النظام الى تقييم مستوى اللاعبين ومتابعة مستوياتهم الفنية وسوف يتم رفع هذا التقرير الى مجلس ادارة الاتحاد للاعتماد وكذلك سيتم مناقشة جدول تدريبات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية الحالية.

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